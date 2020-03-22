Karaman'da parklardaki oturma bankları kaldırıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Karaman'da parklardaki oturma bankları kaldırıldı - Son Dakika

Karaman'da parklardaki oturma bankları kaldırıldı

6 saat önce

Karaman Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Covid-19) virüsüne karşı alınan tedbirler kapsamında özellikle yaşlıların sıklıkla kullandığı alanlardaki bankları kaldırdı.

Karaman'da parklardaki oturma bankları kaldırıldı, System.String[]

Karaman Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Covid-19) virüsüne karşı alınan tedbirler kapsamında özellikle yaşlıların sıklıkla kullandığı alanlardaki bankları kaldırdı.


Kent genelinde toplu taşıma araçları, ibadethaneler, okullar, otogar, caddeler, sokaklar ve kamu binaları gibi vatandaşların ortak kullanım alanlarında dezenfektasyon çalışmasına devam eden ekipler, tüm uyarılara rağmen kullanılan bankları önlem ve tedbir almak amacıyla kısa süreliğine kaldırıyor. - KARAMAN

Karaman Belediyesi, Koronavirüs, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 07:55 Kaynak: İHA

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