Karaman'da pekmezli karla kayak sezonu açılışı - Son Dakika
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Karaman'da pekmezli karla kayak sezonu açılışı

6 saat önce

Karaman'da pekmezli karla kayak sezonu açılışıKARAMAN'ın Taşeli Platosu'nda yer alan Ermenek ilçesinde Bozdağ Kayak Merkezi'nde, yoğun kar yağışının ardından kayak sezonu açıldı.

Karaman'da pekmezli karla kayak sezonu açılışı

KARAMAN'ın Taşeli Platosu'nda yer alan Ermenek ilçesinde Bozdağ Kayak Merkezi'nde, yoğun kar yağışının ardından kayak sezonu açıldı. Kayak tutkunları, sezon açılışını pekmezli kar yiyerek kutladı.

Taşeli Platosu'nda yer alan Ermenek'teki 1750 rakımlı Bozdağ Kayak Merkezi'nde kayak sezonu açıldı. Genellikle bölge ve çevre illerden gelenlerin kullandığı kayak merkezinin sezon açılışı yoğun kar yağışının ardından yapıldı. Kayak severler, karlı pekmez yiyerek sezon açılışını kutladı.

Karaman'da pekmezli karla kayak sezonu açılışı

Kayak Merkezi, Ermenek, Karaman, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 02:45 Kaynak: DHA
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