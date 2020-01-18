Karaman'da perakendecilerin Arabaşı gecesi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Karaman'da perakendecilerin Arabaşı gecesi - Son Dakika

Karaman'da perakendecilerin Arabaşı gecesi

6 saat önce

Karaman'da Bakkallar Bayiler ve Kantinciler Odası Arabaşı gecesi düzenledi.

Karaman'da perakendecilerin Arabaşı gecesi, System.String[]

Karaman'da Bakkallar Bayiler ve Kantinciler Odası Arabaşı gecesi düzenledi.

Bir düğün salonunda düzenlenen gecede konuşan oda başkanı Bayram Uysal bu yIl 11'sini düzenledikleri gecede amaçlarının arabaşı içmek değil birlik ve beraberliklerini göstermek olduğunu söyledi.

Bakkal esnafının günde 17 saat çalıştığını hiç bir meslekte böyle bir mesai uygulamasının olmadığını ifade eden Uysal, şunları kaydetti:

"Maalesef son günlerde esnaflarımız zor durumda. Zincir marketler çıktı, bakkal amca unutuldu. Artık sokaklarımızda bakkal esnafı kadar market var. Onlarda kendi aralarında bir yarış içerisine girdiler. Burada bize düşen devler savaşırken kendimizi yenilememiz. Zamana uymak zorundayız. Artık eski bakkal amca değil, yeni nesil bakkal amca olacağız. Bizler devamlı olarak rapor hazırlayıp ilgili yerlere sunuyoruz. İnşallah torba yasada bakkallar ve perakendeciler yasası çıkarsa rahatlayacağız. Biz kendi kendimizi anlarız. Afiyet olsun."

Geceye Karaman Valisi Fahri Meral, Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, Esnaf Odaları Başkanları ile oda üyeleri katıldı.

Karaman, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 02:30 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Cezaevinden yeni çıktı, dehşet saçtı! Eşini ve kayınvalidesini öldürdü
Kuzen dehşeti! Sosyal medyada tartıştı, parkta kurşun yağdırdı Meteoroloji, yeni hafta öncesi soğuk hava için alarm verdi! İşte il il hava durumu Terör örgütü PKK'nın lider kadrosunu yakalanma korkusu sardı! Sürekli yer değiştiriyor

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.01.2020 20:58:47. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Karaman'da perakendecilerin Arabaşı gecesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]