Karaman'da plastik fabrikasında yangın (1) - Son Dakika
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Karaman'da plastik fabrikasında yangın (1)

06.04.2022 12:05

KARAMAN'da plastik fabrikasında yangın çıktı.

KARAMAN'da plastik fabrikasında yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir plastik fabrikasında saat 11.30 sıralarında belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi geldi. Rüzgarın da etkisiyle alevlerin hızla büyümesi üzerine çevre il ve ilçelerden takviye itfaiye ekipleri çağrıldı.

Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

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Karaman'da plastik fabrikasında yangın (1)
Karaman'da plastik fabrikasında yangın (1)
Karaman'da plastik fabrikasında yangın (1)
Karaman'da plastik fabrikasında yangın (1)
Karaman'da plastik fabrikasında yangın (1)
Karaman'da plastik fabrikasında yangın (1)
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Organize Sanayi Bölgesi, İtfaiye, Yangın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: Karaman'da plastik fabrikasında yangın (1) - Son Dakika
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