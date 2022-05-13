Karaman'da plastik kasada kenevir yetiştiren iki şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Karaman'da plastik kasada kenevir yetiştiren iki şüpheli yakalandı

13.05.2022 09:42
Karaman'da plastik kasada kenevir yetiştiren iki şüpheli yakalandı

Karaman'da plastik kasada tüpler içerisinde kenevir yetiştiren iki şüpheli yakalandı.

Karaman'da plastik kasada tüpler içerisinde kenevir yetiştiren iki şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Karaman İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları çalışmada K.G. ve H.U'nun kenevir bitkisi yetiştirdikleri yönünde duyum aldı. Cumhuriyet Savcılığının talimatı ile şüphelilerin adreslerine operasyon yapan ekipler plastik kasada tüpler içinde bin 644 kök kenevir bitkisi ve 14 gram kubar esrar ele geçirdi.

Şüpheliler gözaltına alınırken, inceleme devam ediyor. - KARAMAN

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Karaman'da kenevir fidesi yetiştiren iki şüpheli yakalandı Karaman'da kenevir fidesi yetiştiren iki şüpheli yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı, Kaçakçılık, Kenevir, Karaman, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Karaman'da plastik kasada kenevir yetiştiren iki şüpheli yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Karaman'da plastik kasada kenevir yetiştiren iki şüpheli yakalandı - Son Dakika
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