Sağlık ocağını basıp Emine hemşireyi vuran platonik aşık intihara kalkıştı

Karaman'da bugün saat 11.20 sıralarında Hamidiye Mahallesi'ndeki 1 No'lu Aile Sağlığı Merkezi'ne giden Hüseyin B., aile sağlığı merkezine gelerek iddiaya göre platonik aşık olduğu hemşire Emine A.'ya odasında tabancayla ateş etti. Ardından da aynı tabancayla kendi göğsüne ateş edip intihara kalkıştı.

İLK MÜDAHALE OLAY YERİNDE YAPILDI

Kanlar içinde kalan Emine A. ve Hüseyin B.'ye ilk olarak sağlık merkezindeki doktorlar müdahalede bulundu. Ardından yaralı 2 kişi ihbarla çağrılan ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedaviye alınan 2 kişinin hayati tehlikelerinin bulunduğu belirtildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.