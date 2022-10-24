Sağlık ocağını basıp Emine hemşireyi vuran platonik aşık intihara kalkıştı - Son Dakika
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Sağlık ocağını basıp Emine hemşireyi vuran platonik aşık intihara kalkıştı

24.10.2022 12:59

Karaman'da Hüseyin B., hemşire Emine A.'yı çalıştığı aile sağlık merkezinde tabancayla vurdu, ardından da aynı silahla intihara kalkıştı. Hüseyin B.'nin Emine A.'ya platonik aşk beslediği iddia edilirken ikisinin de hayati tehlikelerinin devam ettiği belirtildi.

Karaman'da bugün saat 11.20 sıralarında Hamidiye Mahallesi'ndeki 1 No'lu Aile Sağlığı Merkezi'ne giden Hüseyin B., aile sağlığı merkezine gelerek iddiaya göre platonik aşık olduğu hemşire Emine A.'ya odasında tabancayla ateş etti. Ardından da aynı tabancayla kendi göğsüne ateş edip intihara kalkıştı.

Karaman'da platonik aşık dehşet saçtı! Sağlık ocağını basıp önce hemşireyi sonra kendisini vurdu

İLK MÜDAHALE OLAY YERİNDE YAPILDI

Kanlar içinde kalan Emine A. ve Hüseyin B.'ye ilk olarak sağlık merkezindeki doktorlar müdahalede bulundu. Ardından yaralı 2 kişi ihbarla çağrılan ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedaviye alınan 2 kişinin hayati tehlikelerinin bulunduğu belirtildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Karaman'da platonik aşık dehşet saçtı! Sağlık ocağını basıp önce hemşireyi sonra kendisini vurdu
Kaynak: DHA
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Hamidiye, Karaman, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sağlık ocağını basıp Emine hemşireyi vuran platonik aşık intihara kalkıştı - Son Dakika

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