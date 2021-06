Karaman'da polis adaylarının mezuniyet sevinci - Son Dakika

Karaman Polis Meslek Eğitim Merkezinden (POMEM) mezun olan 260 polis memuru adayı için tören düzenlendi.

Okulun spor salonunda gerçekleştirilen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Dönem birincisi olan Enbiya Öztürk, yaş kütüğüne dönem plaketini çaktı.

Dereceye giren ilk üç öğrenciye İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı tarafından plaket verildi.

Mezun tüm polis memurlarını tebrik eden Çataklı, "Polislik, dünyanın her yerinde zor meslek, fakat polislik bizim ülkemizde dünyanın her yerinden daha zor, sorumluluğu daha yüksek, daha çok fedakarlık isteyen bir meslek. Çünkü bu coğrafyanın güvenlik problemleri, dünyanın her yerinden yüksektir. Güney sınırımızdaki tüm ülkeler, bugün bir istikrarsızlık çıkmazı içindedir. Tarihi, kültürel bağlarımız ve sınır komşuluğumuz olan Orta Doğu, yıllardır çatışma ve istikrarsızlık içindedir." diye konuştu.

"2020 yılında yakaladığımız uyuşturucunun parasal değeri 165 milyar lira"

Düzenli ve düzensiz göç, PKK terör örgütü, uyuşturucu trafiğinin ülkenin güvenliği için sürekli tehdit ürettiğini ve tüm kolluk birimlerinin yükünü ağırlaştırdığını vurgulayan Çataklı, şunları kaydetti:

"Bulunduğumuz coğrafyada ve Avrupa'da hiçbir ülke, bizim yakaladığımız uyuşturucu miktarlarını yakalıyor değildir. Sayın İçişleri Bakanımız dün de önceki gün de paylaştı, yalnız 2020 yılında yakaladığımız uyuşturucunun parasal değeri 165 milyar liradır. Keza Avrupa'da hiçbir ülke, bizim uğraştığımız kadar çok ve çeşitli terör örgütüyle eş zamanlı mücadele ediyor değildir. Dünyada bu kadar dış destek alan bir başka terör örgütü de herhalde mevcut değildir. Bugün bu terör örgütünü bitiren, yani bir anlamda küresel güçlerle terör mücadelesi veren ülke, Türkiye'dir. Avrupa'daki hiçbir ülke, bu kadar büyük bir göçün hem hedef hem de kaynak ülkesi değildir. Dolayısıyla, Türk polisinin yükü, tıpkı diğer kolluk birimlerimizde olduğu gibi, dünyadaki meslektaşlarından kat kat yüksektir. Ancak bir şansımız var ki hem tecrübemiz hem kabiliyetimiz hem devletimizin gücü hem de milletimizin feraseti yüksektir ve duaları bizimledir. İşte bu güç sayesinde bütün bu geniş sorumluluk alanını yönetebiliyoruz."

Yeni mezun polislere tavsiyelerde bulunan Çataklı, polisliğin riski yüksek bir meslek olduğunu vurguladı.

Çataklı, iyi bir polis olmadan önce iyi bir insan olunması gerektiğini dile getirerek, şöyle devam etti:

"Eğer sizler adalete inanmazsanız, kanuna, nizama inanmazsanız, başkaları için de adaleti, kanunu, hukuku temin edemezsiniz. İyi polis olmak için ahlaklı insanlar olmalısınız. İyi polis olmak için bu ülke için güzel hayalleriniz olmalıdır. İyi polis olmak için bu ülkenin taşına toprağına, üzerinizdeki üniformaya, ay yıldızlı bayrağa aşık olmalısınız. Bakın geçtiğimiz günlerde ağabeylerinizin dikkati sayesinde bombalı araçlar yakaladık. Çekinmediler, boş vermediler, ihmal etmediler ve belki onlarca hayat kurtardılar. İşte sizler de görevlerinizi yaparken, inandığınız doğrular uğruna her şeyi göze alarak adım atın."

Karaman POMEM Müdürü Ramazan Engin Öztürk de okulun yedinci mezunlarını verdiğini dile getirerek, "Yoğun bir öğretim ile gece ve gündüz kesintisiz yürütülen zorlu pratik eğitim süreci sonunda mezuniyet aşamasına gelinmiştir. Mezunlarımızın, ülkemizin ihtiyaç duyduğu güvenlik hizmetini, hukukun üstünlüğü çerçevesinde, devletine bağlı, adil ve tarafsız olarak, hiçbir oluşumun etkisinde kalmaksızın yürüteceklerine inancım tamdır. Mezun olan polis memurlarımız yolunuz ve bahtınız açık olsun." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından polis adayları yemin ederek havaya kep attı.

Törene, Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık, Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, Karaman Cumhuriyet Başsavcısı Behçet İşler, Karaman Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Mehmet Nuri Özbey de katıldı.