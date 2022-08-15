Karaman'da silah kaçakçılığından gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Karaman'da silah kaçakçılığından gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı

15.08.2022 09:18
Karaman'da silah kaçakçılığından gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı

Karaman'da polisin düzenlediği operasyonda çok sayıda kaçak silah ele geçirilirken, 1 şüpheli tutuklandı.

Karaman'da polisin düzenlediği operasyonda çok sayıda kaçak silah ele geçirilirken, 1 şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Karaman Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri silah kaçakçılığı yaptığı ileri sürülen A.Y. isimli kişiyi takibe aldı. Cumhuriyet Savcılığının talimatı ile harekete geçek ekipler şüpheli şahsı yakalayarak gözaltına aldı. Ev ve iş yerinde yapılan aramalarda ise çoğu kuru sıkıdan bozma kaçak 14 tabanca ile 2 tüfek ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak Karaman M Tipi Kapalı Cezaevine konuldu. - KARAMAN

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Karaman'da silah kaçakçılığından gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Karaman'da silah kaçakçılığından gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı - Son Dakika
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