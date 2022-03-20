Karaman'da polisten kaçan sürücü bahçe duvarına çarptı - Son Dakika

Karaman'da polisin 'dur' ihtarına uymayan şüphelilerin içinde bulunduğu otomobil, yaşanan kovalamaca sırasında bahçe duvarına çarptı. Kazada 1 kişi yaralanırken, araçtan atılan tabanca ise polis tarafından bulundu.

Olay, saat 21.00 sıralarında Gazidükkan Mahallesi 92. Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Yunus ekibi devriye esnasında içerisinde 2 kişinin bulunduğu otomobili şüphe üzerine durdurmak istedi. Polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçmaya başlayan otomobil sürücüsü ile polis arasında kovalamaca başladı. Yaşanan kovalamaca sırasında otomobil sürücüsü, buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybedince bir apartmanın bahçe duvarına çarptı. Kazanın ardından ismi öğrenilemeyen araç sürücüsü olay yerinden yaya olarak kaçarken, araçta bulunan H.Ş. yaralandı. Yaralı şahıs, çağrılan ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yunus polisleri, kovalamaca sırasında araçtan bir şeylerin atıldığını fark etmesi üzerine çevrede geniş çaplı araştırma yaptı. Yapılan aramalarda, 1 adet tabanca ele geçirildi. Tabancaya el koyan polis, silahın herhangi bir olayda kullanılıp kullanılmadığının tespiti için kriminal incelemeye gönderdi. Polis ekipleri, kaza sonrası kaçan araç sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - KARAMAN