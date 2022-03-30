Karaman'da ramazan ayı öncesi denetim yapıldı - Son Dakika
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Karaman'da ramazan ayı öncesi denetim yapıldı

30.03.2022 16:21
Karaman'da ramazan ayı öncesi denetim yapıldı

Karaman'da ramazan ayı öncesi temel gıda ve ihtiyaç ürünlerinin satıldığı market, fırın ve pastanelerde denetim yapıldı.

Karaman'da ramazan ayı öncesi temel gıda ve ihtiyaç ürünlerinin satıldığı market, fırın ve pastanelerde denetim yapıldı.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, ramazan ayı öncesi kentteki fırın, pastane, unlu mamul üreten işletmeler, lokanta, market ve bakkallarda fiyat, gramaj ve hijyen denetimi gerçekleştirdi.

İl Müdürü Yusuf Şahinbaş, yaptığı açıklamada, ramazan ayının yaklaşması münasebeti ile halkın daha sağlıklı ve güvenilir gıda ürünlerine ulaşmalarını sağlamak için gıda üretim, gıda satış ve toplu tüketim yerlerine yönelik denetimlere kent genelinde hız verildiğini söyledi.

Özellikle fırın, pastane ve unlu mamuller üretimi yapan iş yerlerinin denetimlerine öncelik verildiğini ifade eden Şahinbaş, "Denetimler sırasında özellikle hijyen koşulları başta olmak üzere işletmelerin gıda mevzuatlarına uygunluğu kontrol edilmektedir. Ayrıca İşletme sahipleri ve çalışanları gıda güvenliği ve personel hijyeni konularında bilgilendirilmektedir. Halkımızın tükettiği her türlü gıda maddesinin güvenirliğini sağlamak için yapılan çalışmalar, tüketimin artığı bu ayda daha fazla önem kazanıyor. Bu bilinçle, denetimlerimiz sürecek." dedi.

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Karaman, Market, Tarım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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