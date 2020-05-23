Karaman'da Ramazan Bayramı kutlama mesajları - Son Dakika

Karaman'da bir çok STK ve siyasi parti temsilcisi Ramazan Bayramı nedeniyle mesaj yayımladı.

Karaman AK Parti Karaman İl başkanı Abidin Çağlayan, CHP İl Başkanı Mustafa Cem Kağnıcı, İYİ Parti İl Başkanı İsmet Hatipoğlu, Karaman OSB Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Boynukalın, Karaman Ziraat Odası Başkanı Mehmet Bayram, Karaman Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Gökhan Alkan ile Meclis Başkanı Ahmet Çelik, Karaman Ticaret Borsası Başkanı Ekrem Çavaş, Karaman Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yücel Yaman, yayımladıkları kutlama mesajları ile halkın Ramazan Bayramı'nı kutladı.

Temsilciler mesajlarında bu zor günlerin geçeceğini, bir dahaki bayramların yine eskisi gibi hep birlikte kalabalık şekilde kutlanacağını belirtti.