Karaman'da ramazan davulcuları bahşişlerini binalara girmeden toplayabilecek - Son Dakika

Karaman'da ramazan davulcularının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında binalara girmeden bahşiş toplayabileceği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun Vali Mehmet Alpaslan Işık başkanlığında toplanarak ramazan ayı için yeni tedbirler aldığı belirtildi.

Ramazan ayında vatandaşların toplu katılım gösterdiği iftar, sahur gibi kalabalık grupları bir araya getiren her türlü etkinliğe ve iftar çadırlarına müsaade edilmeyeceği ifade edilen açıklamada, ramazan ayı süresince alışveriş yoğunluğunun artabileceği göz önünde bulundurularak, kalabalıkların oluşabileceği alanlarda fiziki mesafe koşullarının korunmasına yönelik her türlü tedbirin Karaman Belediye Başkanlığı ve kolluk kuvvetleri tarafından alınacağına dikkat çekildi.

Açıklamada, belediye başkanlıklarına müracaat ederek sahur vakitlerinde çalışmak isteyen davulculara ait listenin, sahur vakitlerinde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Valilik makamına gönderilmesine, ramazan davulcularının Kovid-19 önlemleri kapsamında binalara girmeden bahşişlerini toplayabileceklerine karar verildiği kaydedildi.

Ramazan süresince iftar saati ve hemen öncesinde oluşabilecek pide kuyrukları ve yoğunluğun oluşturacağı bulaş riskinin önlenmesi amacıyla fırınlardaki pide ve ekmek üretimi ile özel sipariş alımının 1 saat önce sonlandırılacağının belirtildiği açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

" Ramazan ayı ile birlikte türbe ziyaretlerinde yaşanabilecek artış ve bu şekilde oluşabilecek kalabalıkların oluşturacağı riske karşı yetkili birimlerce fiziki mesafe kurallarının eksiksiz uygulanması başta olmak üzere gerekli önlemler alınacak. İftar vakitlerinin öncesinde oluşabilecek trafik yoğunluğu dikkate alınarak iftar saatinin en az 3 saat öncesinden itibaren Karaman Belediye Başkanlığı ve Karaman Şoförler ve Otomobilciler Odası tarafından toplu taşımada kullanılan araç ve sefer sayısının arttırılması sağlanacak. Ramazan ayında yoğunlaşacak mezarlık ziyaretlerinin kontrollü olarak yapılabilmesi amacıyla mezarlıklara giriş ve çıkışlar ayrı olarak planlanacak. Ramazan ayında ve bayram öncesinde fahiş fiyat uygulaması yapan firma/işletmelere yönelik denetimler arttırılarak, fahiş fiyat uyguladığı tespit edilen firma/işletmeler hakkında gerekli işlemler yapılacak. Dinamik Denetim Modeli çerçevesinde geniş katılımlı, etkin, planlı ve sürekli/kesintisiz şekilde denetim faaliyetleri sürdürülecek."