Son Dakika Haberleri: Karaman'da Restorasyonu Tamamlanan Tarihi Nalıncılar Evi Açıldı

Karaman'da Restorasyonu Tamamlanan Tarihi Nalıncılar Evi Açıldı

1 saat önce

Karaman Kalesi içerisindeki tarihi Nalıncılar Evi'nin restorasyonu tamamlanarak hizmete açıldı.

Karaman'da Restorasyonu Tamamlanan Tarihi Nalıncılar Evi Açıldı, System.String[]
Karaman Kalesi içerisindeki tarihi Nalıncılar Evi'nin restorasyonu tamamlanarak hizmete açıldı.

Karaman Belediyesi tarafından üç yıllığına Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesine (KMÜ) tahsis edilen tarihi yapı Üniversite bünyesinde Karaman'ın tarihi ve kültürüne yönelik araştırmalar, bilimsel ve akademik toplantılar, okur-yazar buluşmaları ve söyleşilerde kullanılacak.

Nalıncılar Evi açılışında, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Akgül tarafından, Karaman Belediye Başkanı Ertuğrul Çalışkan'a bir plaket takdim verildi.

Açılış törenine, Karaman Valisi Fahri Meral, Karaman Belediye Başkanı Ertuğrul Çalışkan, Cumhuriyet Başsavcısı Ali İrfan Yılmaz ve Adalet Komisyonu Başkanı Mehmet Nuri Özbey, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Akgül, İl Emniyet Müdürü Fikret Bayraktar'ın yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 02:10 Kaynak: AA

Karaman Belediyesi, Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi, Karaman, Güncel
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