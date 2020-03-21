Karaman'da sağlık çalışanları belediye otobüslerine ücretsiz binecek - Son Dakika
Son Dakika Güncel Karaman'da sağlık çalışanları belediye otobüslerine ücretsiz binecek - Son Dakika

Karaman'da sağlık çalışanları belediye otobüslerine ücretsiz binecek

6 saat önce

Ülke genelinde korona virüs (COVID-19) tehdidine karşı fedakarca çalışan sağlık personeli alkışlarla tebrik edilirken, Karaman Belediyesi de sağlık çalışanları toplu ulaşımı ücretsiz hale getirdi.

Karaman'da sağlık çalışanları belediye otobüslerine ücretsiz binecek, System.String[]

Ülke genelinde korona virüs (COVID-19) tehdidine karşı fedakarca çalışan sağlık personeli alkışlarla tebrik edilirken, Karaman Belediyesi de sağlık çalışanları toplu ulaşımı ücretsiz hale getirdi.


İnsan sağlığına hizmetin en kutsal görev olduğunu belirten Türk Sağlık-Sen Karaman Şubesi Yönetim Kurulu adına yapılan açıklamada, uygulamadan dolayı Karaman Belediyesine teşekkür edildi.


Açıklamada, "Bilindiği üzere dünya ve ülke genelinde büyük, tehlikeli bir durumla karşı karşıyayız. Çin'in Wuhan kentinde çıkan ve tüm dünyayı tehdit eden korona virus (COVID-19) belasına ülkemizde maruz kalmış, kayıplar verilmiştir. Tüm yurtta olduğu gibi ilimizde de tüm önlemler alınarak, bilgilendirmeler yapılmıştır. Yine ilimiz genelinde tüm kamu kurum ve kuruşları başta olmak üzere vatandaşlarımızın ortak kullanım alanlarını baştan sona dezenfekte eden belediye yetkililerine şükranlarımı sunuyoruz. Bunun yanı sıra yine bu meşakkatli görevi icra eden değerli sağlık çalışanlarımıza belediye otobüslerini ücretsiz yapan başta Belediye Başkanımız Savaş Kalaycı olmak üzere tüm ekip arkadaşlarına tüm sağlık çalışanlarımız adına teşekkür ediyoruz" denildi. - KARAMAN

Karaman Belediyesi, Karaman, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 12:54 Kaynak: İHA

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