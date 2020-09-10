Karaman'da sağlık çalışanlarına aşure ikram edildi - Son Dakika

Karaman'da, Ayrancı Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında büyük fedakarlık gösteren sağlık çalışanlarına aşure ikram etti.

Ayrancı Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından muharrem ayı dolayısıyla sağlık çalışanları için aşure hazırlandı. İlçe Müdürlüğü personeli tarafından hazırlanan aşure, Ayrancı Devlet Hastanesinde görev başındaki sağlık çalışanlarına ikram edildi. Aşure dağıtımı sırasında sağlık çalışanlarıyla bir araya gelen İlçe Müdürlüğü personeli, Kovid-19 salgınında fedakarca görev yapan sağlık çalışanlarının her zaman yanında olduklarını belirterek, özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Sağlık çalışanları da ziyaretten ve ikramdan dolayı memnuniyetlerini dile getirdi.