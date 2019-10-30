Karaman'da sahte para operasyonu

Karaman'da düzenlenen sahte para operasyonunda gözaltına alınan 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Alınan bilgiye göre, Karaman İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ali C. ve Mehmet D'nin piyasaya sahte para sürecekleri bilgisine ulaştı.
Yapılan operasyonda şüphelilerin araçlarında 198 sahte 100 lira ele geçirildi. Şüpheliler ise gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinden sonra adliyeye sevk edilen 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.