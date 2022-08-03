Karaman'da balya yüklü 2 römork yandı - Son Dakika
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Karaman'da balya yüklü 2 römork yandı

03.08.2022 14:42
Karaman'da balya yüklü 2 römork yandı

Karaman'da sap balyası yüklü 2 römork çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Karaman'da sap balyası yüklü 2 römork çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Merkeze bağlı Kaşoba köyünde Turgut Şen, tarladan yüklediği 2 römork dolusu sap balyasının elektrik tellerine değmesi sonucu yangın çıktı.

Balyaların yandığını gören Şen, traktörü römorklardan ayırarak yardım istedi.

Çıkan yangın vatandaşların ve itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında, römorklar hasar gördü.

Karaman Ziraat Odası Başkanı Mehmet Bayram, Şen'e geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

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Sap balyası yüklü römorklar çıkan yangında kullanılamaz hale geldi Sap balyası yüklü römorklar çıkan yangında kullanılamaz hale geldi Trafiğe kapalı alanda motosikletin çocuğu çarpma anı kamerada Trafiğe kapalı alanda motosikletin çocuğu çarpma anı kamerada
Kaynak: AA

Turgut Şen, Karaman, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Karaman'da balya yüklü 2 römork yandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Karaman'da balya yüklü 2 römork yandı - Son Dakika
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