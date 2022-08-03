Karaman'da sap balyası yüklü 2 römork çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.
Merkeze bağlı Kaşoba köyünde Turgut Şen, tarladan yüklediği 2 römork dolusu sap balyasının elektrik tellerine değmesi sonucu yangın çıktı.
Balyaların yandığını gören Şen, traktörü römorklardan ayırarak yardım istedi.
Çıkan yangın vatandaşların ve itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında, römorklar hasar gördü.
Karaman Ziraat Odası Başkanı Mehmet Bayram, Şen'e geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.
Son Dakika › Güncel › Karaman'da balya yüklü 2 römork yandı - Son Dakika