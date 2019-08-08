Karaman'da şarampole inen otomobil elektrik direğine çarptı: 1 yaralı
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Karaman'da kontrolden çıkan otomobilin şarampole inerek elektrik direğine çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Karaman Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 11:49 Kaynak: İHA
'da kontrolden çıkan otomobilin şarampole inerek elektrik direğine çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Kaza, Karaman-Ereğli karayolunun 2. kilometresinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, plakası öğrenilemeyen Mehmet K. (33) yönetimindeki otomobil, seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole indi. Elektrik direğine çarparak durabilen otomobilin sürücüsü Mehmet K., yaralandı. Hafif yaralanan sürücü, tedbir amaçlı olarak çağrılan ambulansla Karaman Devlet Hastanesine götürüldü. Kazada otomobilde maddi hasar oluştu.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KARAMAN
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