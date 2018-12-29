Son Dakika Haberleri: Karaman'da, Sarıveliler Devlet Hastanesi'nin Çatısı Yandı

Karaman'da, Sarıveliler Devlet Hastanesi'nin Çatısı Yandı

1 saat önce

KARAMAN'da, Sarıveliler Devlet Hastanesi'nin çatı katında kaynak makinasından sıçrayan kıvılcım nedeniyle çıkan yangın, itfaiyenin yaklaşık 4 saat süren yoğun çalışması sonucu kontrol altına alındı.

Karaman'da, Sarıveliler Devlet Hastanesi'nin Çatısı Yandı, System.String[]
KARAMAN'da,  Sarıveliler Devlet Hastanesi'nin çatı katında kaynak makinasından sıçrayan kıvılcım nedeniyle çıkan yangın,  itfaiyenin yaklaşık 4 saat süren yoğun çalışması sonucu kontrol altına alındı. Dumandan etkilenen 3 kişi ise  Ermenek Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Yangın, saat 18.00 sıralarında Sarıveliler Devlet Hastanesi çatısında çıktı. İddiaya göre  çatıdaki tadilat sırasında kaynak makinasından sıçrayan kıvılcımlar nedeniyle çıkan yangın, çatıdaki ısı yalıtım malzemeleri ve rüzgarında etkisiyle büyüdü. Çatıyı kaplayan yangını görenlerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, hasta ve personel ise  tahliye edildi. Dumandan etkilenen 3 kişi de Ermenek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaklaşık 4 saat süren müdahale sonucu yangın kontrol altına alınırken, soğutma çalışmalarının sürdüğü belirtildi. Çatının ise tamamen kullanılmaz hale geldiği öğrenildi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Karaman Valiliği'nin yaptığı açıklamada, yangının müteahhit firma tarafından çatı katında yapılan tadilat sırasında kaynak makinası nedeniyle çıktığını, hasta ve personelin tahliye edildiği, 3 kişinin ise dumandan hafif şekilde etkilendiği belirtildi.

'YANGIN KONTROL ALTINDA'

Sarıveliler Belediye Başkanı Hayri Samur ise yangının kontrol altına alındığını belirterek, "Devlet Hastanesi'nin çatısında yangın çıktı. 5-6 itfaiye ekibi yangına müdahale etti. Çatıda ısı yatılım malzemelerinin olması, havanın soğuk ve rüzgarlı olması alevlerin yükselmesini sağladı. Şu an kontrol altında. Herhangi bir can kaybı yok. Sadece çatı katı yandı ve tamamen kullanılmaz hale geldi" dedi.

- Karaman

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 10:30 Kaynak: DHA

Sarıveliler, Karaman, Devlet Hastanesi, Güncel
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