Son Dakika Haberleri: Karaman'da Seçim Sonucuna Yapılan İtiraz Reddedildi

Karaman'da Seçim Sonucuna Yapılan İtiraz Reddedildi

57 dakika önce

Karaman'da AK Parti'nin oyların yeniden sayılması için Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) yaptığı itiraz reddedildi.

Karaman'da Seçim Sonucuna Yapılan İtiraz Reddedildi, System.String[]
Karaman'da AK Parti'nin oyların yeniden sayılması için Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) yaptığı itiraz reddedildi.

AK Parti Karaman Seçim İşleri Başkanı Murat Öztürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İl Seçim Kuruluna yaptıkları itiraz sonucu tüm sandıklardaki geçersiz oyların yeniden sayıldığını hatırlattı.

Bunun sonucunda MHP adayı ile bin 51 olan farkın, bin 16'ya düştüğünü belirten Öztürk, şunları kaydetti:

"Biz İl Seçim Kuruluna tüm oyların yeniden sayımı için itiraz etmiştik. İl Seçim Kurulu bunu reddederek, geçersiz oyların sayımına karar verdi. Geçersiz oylar sayıldı. Bu sayımda 25 oy lehimize yazıldı. Biz de tüm oyların yeniden sayılması için gerekçelerimizi belirterek YSK'ya başvurduk. Fakat YSK bu başvurumuzu bugün reddetti."

Bu gelişmenin ardından, MHP'den Karaman Belediye Başkanı seçilen Savaş Kalaycı'nın, yarın saat 13.30'da düzenlenecek törenle mazbatasını alacağı öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 12:02 Kaynak: AA

Murat Öztürk, MHP, AK Parti, Karaman, Politika
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