Son Dakika Haberleri: Karaman'da Seçim Toplantısı

Karaman'da Seçim Toplantısı

45 dakika önce

Karaman Valisi Fahri Meral, yerel seçimler öncesinde siyasi parti il başkanlarıyla bir araya geldi.

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Karaman Valisi Fahri Meral, yerel seçimler öncesinde siyasi parti il başkanlarıyla bir araya geldi.


Vali Meral, Valilik binasında düzenlenen toplantıda, 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak yerel seçimlerin hayırlı olmasını diledi.

Meral, ildeki seçim sürecinin huzur ortamı içeresinde gerçekleştirilmesi ve vatandaşların iradesinin seçim sandıklarına tam ve sağlıklı bir şekilde yansımasını sağlayarak, karşılıklı saygı ve hoşgörü çerçevesinde yapılması temennisinde bulundu.


Toplantıda, halkın huzur ve güven içerisinde oylarını kullanabilmesi için yapılacak çalışmaların yanı sıra seçim öncesi ve sonrasında alınacak tedbirler konusunda değerlendirmelerde bulunuldu.


Toplantıya, İl Emniyet Müdürü Fikret Bayraktar, AK Parti İl Başkanı Mehmet Er, CHP İl Başkanı Kadir Ergin, MHP İl Başkanı Oktay Yılmaz, İYİ Parti İl Başkanı Kenan Arı, Saadet Partisi İl Başkanı Yasin Koz ve 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Uğur Önsesveren katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 02:15 Kaynak: AA

Huzur, Karaman, Güncel
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