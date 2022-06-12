Karaman'da sele kapılan kadın hayatını kaybetti - Son Dakika
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Karaman'da sele kapılan kadın hayatını kaybetti

12.06.2022 22:27
Karaman'da sele kapılan kadın hayatını kaybetti

Karaman'da sele kapılarak kaybolan kadının cansız bedenine ulaşıldı.

Karaman'da sele kapılarak kaybolan kadının cansız bedenine ulaşıldı.

Olay, akşam saatlerinde merkeze bağlı Erenkavak köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ailece hayvancılıkla uğraştıkları öğrenilen 35 yaşındaki Şehrivani Canıvar, dere kenarındayken aniden başlayan sağanak yağışın ardından oluşan selde kayboldu. Canıvar'ın selde kaybolduğu ihbarı üzerine bölgeye AFAD, UMKE ve Jandarma ekipleri gönderildi. Olay yerine ulaşan ekiplerin 1,5 saatlik çalışma sonucunda selde kaybolan Canıvar'ın cansız bedenine kaybolduğu yerden 700 metre uzaklıkta ulaşıldı. Olayın duyulmasının ardından Karaman Valisi Tuncay Akkoyun da olay yerine giderek arama-kurtarma çalışmalarını takip etti. Vali Akkoyun, "Bir vatandaşımız dere kenarındayken şiddetli yağışın ardından oluşan sele kapıldı. Olayın ardından kurtarma ekiplerimiz hızla bölgeye gelerek arama-kurtarma çalışması başlattı. Ancak maalesef vatandaşımızın cansız bedenine ulaşıldı" dedi. - KARAMAN

Karaman'da sele kapılan kadın hayatını kaybetti
Karaman'da sele kapılan kadın hayatını kaybetti

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Karaman'da sele kapılan bir kişi kayboldu Karaman'da sele kapılan bir kişi kayboldu Vali Akkoyun kentteki spor yatırımlarını inceledi Vali Akkoyun kentteki spor yatırımlarını inceledi
Kaynak: İHA

Karaman, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Karaman'da sele kapılan kadın hayatını kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Karaman'da sele kapılan kadın hayatını kaybetti - Son Dakika
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