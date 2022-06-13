Sele kapılan kadının cesedine ulaşıldı - Son Dakika
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Sele kapılan kadının cesedine ulaşıldı

13.06.2022 01:04

Karaman'da sel sularına kapılan kadının cansız bedenine ulaşıldı.

Karaman'da sel sularına kapılan kadının cansız bedenine ulaşıldı.

Alınan bilgiye göre, Fatih Canıvar ve eşi Şehrivani Canıvar (35) bir çocuğuyla birlikte Aşağı Erenkavak köyü Kızılin mevkisinde hayvanlarını otlatırken dere kenarında çalılarda bir arı oğulu buldu. Çift bu oğulu kovana katmaya çalışırken aniden dere yatağına sel geldi. Fatih Canıver çocuğuyla birlikte kaçarken eşi sel sularına kapıldı.

Çevredeki vatandaşların ihbarıyla bölgeye jandarma, AFAD, 112 ve UMKE ekipleri sevk edildi. Ayrıca Karaman Valisi Tuncay Akkoyun da bölgeye gelerek incelemelerde bulundu.

Yapılan çalışmalar sonrası Şehrivani Canıvar'ın cesedi 3 kilometre uzaklıkta bulundu.

Şehrivani Canıvar'ın 5 çocuk annesi olduğu öğrenildi.

Sele kapılan kadının cesedine ulaşıldı
Sele kapılan kadının cesedine ulaşıldı
Sele kapılan kadının cesedine ulaşıldı
Sele kapılan kadının cesedine ulaşıldı
Sele kapılan kadının cesedine ulaşıldı
Sele kapılan kadının cesedine ulaşıldı
Sele kapılan kadının cesedine ulaşıldı
Sele kapılan kadının cesedine ulaşıldı
Sele kapılan kadının cesedine ulaşıldı

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sele kapılan kadının cesedine ulaşıldı - Son Dakika

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