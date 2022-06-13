Sele kapılarak yaşamını yitiren kadının cenazesi toprağa verildi - Son Dakika
Üye Girişi

Sele kapılarak yaşamını yitiren kadının cenazesi toprağa verildi

13.06.2022 14:31

Karaman'da sel sularına kapılarak hayatını kaybeden kadının cenazesi toprağa verildi.

Karaman'da sel sularına kapılarak hayatını kaybeden kadının cenazesi toprağa verildi.

Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan alınan Şehrivani Canıvar'ın (35) cenazesi Ahmet Yesevi Camisi'ne getirildi.

Canıvar'ın cenazesi, burada öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrasında Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenaze töreninde Canıvar'ın eşi Fatih Canıvar gözyaşlarını tutamadı. Beş çocuk annesi Canıvar'ın 3 kızı da cenaze namazına katıldı.

Törene, Canıvar ailesinin yakınlarının yanı sıra AK Parti İl Başkanı Abidin Çağlayan, Karaman Ziraat Odası Başkanı Mehmet Bayram, daire müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Olay

Fatih Canıvar, eşi Şehrivani Canıvar (35) ve çocuğuyla Aşağı Erenkavak köyü Kızılin mevkisinde hayvanlarını otlatırken dere kenarında çalılarda bir arı oğulu bulmuş, çift oğulu kovana almaya çalıştıkları sırada, Şehrivani Canıvar dere yatağını dolduran sel sularına kapılarak yaşamını yitirmişti.

Sele kapılarak yaşamını yitiren kadının cenazesi toprağa verildi
Sele kapılarak yaşamını yitiren kadının cenazesi toprağa verildi
Sele kapılarak yaşamını yitiren kadının cenazesi toprağa verildi
Sele kapılarak yaşamını yitiren kadının cenazesi toprağa verildi
Sele kapılarak yaşamını yitiren kadının cenazesi toprağa verildi
Sele kapılarak yaşamını yitiren kadının cenazesi toprağa verildi
Sele kapılarak yaşamını yitiren kadının cenazesi toprağa verildi
Sele kapılarak yaşamını yitiren kadının cenazesi toprağa verildi
Sele kapılarak yaşamını yitiren kadının cenazesi toprağa verildi

YORUMLAR
500
Koyun otlatırken sele kapılarak ölen Şehrivani, toprağa verildi Koyun otlatırken sele kapılarak ölen Şehrivani, toprağa verildi Eşinin darbederek öldürdüğü kadının cenazesi toprağa verildi Eşinin darbederek öldürdüğü kadının cenazesi toprağa verildi
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sele kapılarak yaşamını yitiren kadının cenazesi toprağa verildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
20:21 Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin yeni başkanı, İHKİB Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini sürdüren Mustafa Gültepe oldu
20:06 Kitabında Fatih Terim'i yerden yere vurmuştu! Andrea Pirlo, imza töreninde konu hakkında konuştu
20:02 Cumhurbaşkanı Erdoğan 4. sondaj gemisinin isminin Abdülhamid Han olduğunu açıkladı
19:33 Fenerbahçe'nin kulübünün transferi Lincoln Henrique İstanbul'da!
19:21 Fatih Karagümrük'ün teknik direktörlüğe getirdiği Andrea Pirlo'yu duyurma şekli İtalya'da büyük tepki çekti
19:13 Geri sayım başladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2023'te günlük 10 milyon metreküp Karadeniz gazı sisteme girecek
18:41 Cumhurbaşkanı Erdoğan enflasyon sorununun geride kalacağı tarihi paylaştı
18:38 Bakan Nebati, 650 kişilik gelir uzman yardımcısı alımı yapılacağını duyurdu
18:18 Ali Koç, Kulüpler Birliği toplantısından erken çıkmıştı! Konuyla ilgili açıklama geldi
18:15 Mars'ın Aonia Terra bölgesinde dev bir çukur tespit edildi! Çukurun altında koca bir şehir büyüklüğünde alan mevcut
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.06.2022 20:29:38. #1.12#
SON DAKİKA: Sele kapılarak yaşamını yitiren kadının cenazesi toprağa verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement