Karaman'da selin şehir merkezine ulaşmasını ekipler önledi - Son Dakika
Üye Girişi

Karaman'da selin şehir merkezine ulaşmasını ekipler önledi

14.06.2022 18:38

Karaman'da selin şehir merkezine ulaşmasını ekipler önledi Karaman'da sağanak yağışın ardından oluşan selin, şehir merkezine ulaşmasını ekipler tedbir alarak önledi.

Karaman'da selin şehir merkezine ulaşmasını ekipler önledi

KARAMAN - Karaman'da sağanak yağışın ardından oluşan selin, şehir merkezine ulaşmasını ekipler tedbir alarak önledi.

Kent genelinde saat 15.00 sıralarında başlayan sağanak yağış Urgan Mahallesinde etkili oldu. Sel sularının taşkınları önlemek için yapılan Urgan Deresini taşırması üzerine bölgeye İl Özel İdaresi ile Belediye ekipleri gönderildi. Polis ekipleri de mahalleye giden yolları tedbir amaçlı trafiğe kapattı. Yollar su altında kalırken, ekipler su baskınlarının önlemek ve selin şehir merkezine ulaşmaması için iş makineleriyle toprak döküp bariyer oluşturarak suyun yönünü değiştirdi. Yapılan barikatlarla sel sularının boş ve ekili arazilere akması sağlandı.

Öte yandan, Karaman Valiliği de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İlimiz merkez Urgan Boğazı ve deresi çevresinde bulunan vatandaşlarımızın, sel tehlikesi sebebiyle dere kenarından ve çevresinden uzak durmaları büyük önem arz etmektedir" denildi.

(ARD-MD-AH-

Karaman'da selin şehir merkezine ulaşmasını ekipler önledi
Karaman'da selin şehir merkezine ulaşmasını ekipler önledi
Karaman'da selin şehir merkezine ulaşmasını ekipler önledi
Karaman'da selin şehir merkezine ulaşmasını ekipler önledi

YORUMLAR
500
Niğde'de sağanak ulaşımda aksamalara neden oldu Niğde'de sağanak ulaşımda aksamalara neden oldu Malatya'da sağanak nedeniyle fabrikaları su bastı, üretime ara verildi Malatya'da sağanak nedeniyle fabrikaları su bastı, üretime ara verildi
Kaynak: İHA

Karaman, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Karaman'da selin şehir merkezine ulaşmasını ekipler önledi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
18:18 21 yaşındaki Adem Çakan isimli genç, araç içinde başından vurulmuş halde bulundu
18:15 Gösterdiği kırmızı kart sonrası futbolcular ve taraftarların saldırısına uğrayan hakem hayatını kaybetti
18:08 Polise yumruk atan DBP'li Salihe Aydeniz'in Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan 80 fezlekesi bulunuyor
17:53 Kim Min-Jae, Fenerbahçe'den ayrılabilir! Menajeri, Ali Koç ile görüşmek için İstanbul'a geldi
17:46 Kaftancıoğlu'nun siyasi parti üyeliği Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından düşürüldü! Konuyla ilgili CHP'den ilk açıklama geldi
17:23 Polislerin ikna etmeye çalıştığı adam köprüden atladı!
16:39 Tüik: Tiyatro salonu sayısı önceki sezona göre, yüzde 44,4, sinema salonu sayısı yüzde 11,1 azaldı
17:12 Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Artık 'Turkey' yok, 'Türkiye' var" dedi, Akşener'den tepki geldi
17:03 Fenerbahçe'de transfer hamlesi! Lincoln Henrique'yi 4 yıllık sözleşme ile renklerine bağladı
16:50 Teknik direktör Jorge Jesus'un sağlık kontrolünde kan alan hemşirenin bilekliği sosyal medyada gündem oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.06.2022 18:45:46. #1.13#
SON DAKİKA: Karaman'da selin şehir merkezine ulaşmasını ekipler önledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement