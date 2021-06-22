Karaman'da Sema ve Yunus Emre İlahileri programı düzenlendi - Son Dakika

Karaman Valiliği, Karaman Belediyesi, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) ve İrfan Medeniyeti Araştırma ve Kültür Merkezi (İRFA) iş birliğiyle "2021 Yunus Emre ve Türkçe Yılı" kapsamında Aktekke Meydanı'nda sema gösterisi ve musiki dinletisi düzenlendi.

Programın açılışında konuşan KMÜ Rektörü Prof. Dr. Namık Ak, Yunus Emre'nin Karamanlı olması ve Karaman'ın aynı zamanda Türkçe'nin başkenti olarak anılması nedeniyle Valilik, Belediye, Üniversite başta olmak üzere diğer kurum ve kuruluşlarıyla birlikte bir dizi etkinlikler düzenlendiğini söyledi.

Ak," İstanbul Devlet Türk Müziği Araştırma ve Uygulama Topluluğu bünyesindeki İrfan, Tasavvuf ve Meydan Meşkleri Bölümü tarafından icra edilecek olan Yunus Emre İlahileri ve sema programını, Hazreti Yunus'un ve Hazreti Mevlana'nın mirasına sahip çıkan, mazisine ve kültürel değerlerine sonuna kadar bağlı olan siz değerli Karaman halkımızın iştirakiyle Aktekke Meydanı'nda, Hazreti Mevlana'nın validelerinin ve Hazreti Yunus'un manevi huzurlarında gerçekleştiriyor olmanın mutluluğunu yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından program, Yunus Emre ilahilerinden oluşan musiki dinletisiyle devam etti. Ardından Postnişin Mehmet Fatih Çıtlak'ın önderliğinde semazenler tarafından sema gösterisi gerçekleştirildi.

Programa Cumhuriyet Başsavcısı Behçet İşlek, Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Mehmet Nuri Özbey, Vali Yardımcısı Oğuz Şenlik, il ve üniversite protokolü, davetliler ve çok sayıda vatandaş katıldı.