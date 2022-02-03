Üye Girişi
Karaman'da servis minibüsü devrildi: 1 ölü, 5 yaralı - Son Dakika

Karaman'da servis minibüsü devrildi: 1 ölü, 5 yaralı

03.02.2022 12:11
Karaman'da servis minibüsü devrildi: 1 ölü, 5 yaralı

Karaman'da işçileri taşıyan servis minibüsünün kontrolden çıkarak yol kenarına devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Karaman'da işçileri taşıyan servis minibüsünün kontrolden çıkarak yol kenarına devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Karaman merkeze bağlı Çoğlu köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, taş ocağına işçileri taşıdığı öğrenilen Mehmet Kızıltaş (42) yönetimindeki 70 ED 102 plakalı servis minibüsü gizli buzlanma nedeniyle kontrolden çıkarak yol kenarına devrildi. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü Mehmet Kızıltaş olay yerinde hayatını kaybederken, minibüste bulunan işçiler Selman Ö, Osman E, İlyas S, Mehmet A. ve İsa Sami A. yaralandı. Yaralılar kaza yerine gelen ambulanslarla kaldırıldıkları Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı. Cumhuriyet Savcısının kaza yerinde yaptığı incelemenin ardından sürücü Kızıltaş'ın cenazesi, aynı hastanenin morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KARAMAN

Karaman'da servis minibüsü devrildi: 1 ölü, 5 yaralı
Karaman'da servis minibüsü devrildi: 1 ölü, 5 yaralı

YORUMLAR
500

Karaman, Kaza, Ölü, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Karaman'da servis minibüsü devrildi: 1 ölü, 5 yaralı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
12:15 Bakan Nebati'nin enflasyonla ilgili açıklama yaptıktan dakikalar sonra demeci boşa çıktı
12:00 Son Dakika! Ukrayna Savunma Bakanı: Doğu Ukrayna barış görüşmelerinin Türkiye'de yapılmasına hazırız
11:59 "Efecan'ı gönder gelsin" diyen Ali Koç, aldığı cevapla kararından vazgeçti
11:53 Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı, yeniden boşanma kararı aldı
11:47 İBB'den İstanbulkart bedellerine yüzde 92, vizelemeye yüzde 160 zam!
11:46 3 Şubat altının gramı 787 lira seviyesinden işlem görüyor
11:46 Ünlü doktor açıkladı: Göbek yağından kurtulmak için şekeri kesin!
11:40 Donarak ölen göçmen sayısı 16'ya çıktı! 4 göçmenin daha cansız bedenine ulaşıldı
09:53 Engelliler Derneği fuhuş çetesi çıktı! Şüphelinin pişkinliği: Podyuma çıktık
11:13 Galatasaray tişörtü giyen oyuncunun kulüpten kovulması gündem oldu
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2022 12:18:42. #1.13#
SON DAKİKA: Karaman'da servis minibüsü devrildi: 1 ölü, 5 yaralı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement