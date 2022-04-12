Karaman'da şiddetli fırtına çardağın çatısını uçurdu - Son Dakika
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Karaman'da şiddetli fırtına çardağın çatısını uçurdu

12.04.2022 15:40
Karaman'da şiddetli fırtına çardağın çatısını uçurdu

Karaman'da şiddetli fırtınaya dayanamayan çardağın çatısı yerinden sökülerek uçtu.

Karaman'da şiddetli fırtınaya dayanamayan çardağın çatısı yerinden sökülerek uçtu.

Olay, merkeze bağlı Göztepe köyünde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, çiftçi Osman Altay'a ait olan çardağın çatısı dün gece çıkan şiddetli fırtınaya dayanamayarak yerinden söküldükten sonra yaklaşık 20 metre ileriye uçtu. Tonlarca ağırlığındaki çatının uçması esnasında bölgede kimsenin bulunmaması doğabilecek can kaybı ve yaralanmanın önüne geçti. Olayın duyulmasının ardından köye giden Karaman Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Bayram, uçan çardakta incelemelerde bulunarak çiftçi Osman Altay'a geçmiş olsun dileklerinde bulundu. - KARAMAN

Karaman'da şiddetli fırtına çardağın çatısını uçurdu
Karaman'da şiddetli fırtına çardağın çatısını uçurdu

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Göztepe, Karaman, Çiftçi, Altay, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Karaman'da şiddetli fırtına çardağın çatısını uçurdu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Karaman'da şiddetli fırtına çardağın çatısını uçurdu - Son Dakika
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