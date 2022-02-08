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Karaman'da şiddetli rüzgar çatıları uçurdu, ağaçları kökünden söktü - Son Dakika

Karaman'da şiddetli rüzgar çatıları uçurdu, ağaçları kökünden söktü

08.02.2022 23:57

Karaman'da şiddetli rüzgar çatıları uçurdu, ağaçları kökünden söktü Karaman'da şiddetli rüzgar nedeniyle uçan erkek öğrenci yurdunun çatısı ile devrilen ağaçlar yolları trafiğe kapattı.

Karaman'da şiddetli rüzgar çatıları uçurdu, ağaçları kökünden söktü

KARAMAN - Karaman'da şiddetli rüzgar nedeniyle uçan erkek öğrenci yurdunun çatısı ile devrilen ağaçlar yolları trafiğe kapattı.

Kent genelinde akşam saatlerinde başlayan ve hızı saatte 100 kilometreyi aşan şiddetli rüzgar hayatı olumsuz yönde etkiledi. Hamidiye Mahallesi'ndeki 16 Katlı Gençlik ve Spor Bakanlığına ait Piri Reis Erkek Öğrenci Yurdu'nun çatısı şiddetli rüzgara dayanamayarak yerinden söküldü. Yerinden sökülen tonlarca ağırlıktaki çatı rüzgarında şiddetiyle 300 metre ileri savrularak yol üzerine düştü. Çatının düşmesi sırasında yoldan kimsenin geçmemesi ise olası yaralanma ve can kaybını önledi. Olay yerine gelen polis ekipleri, çatının düştüğü yolu trafiğe kapatırken, yurt binası etrafında da güvenlik tedbiri aldı. Çatının yoldan kaldırılması için bölgeye Karaman Belediyesine ait ekipler sevk edildi. Şiddetli rüzgar ağaçları da devirdi. Mut Caddesi üzerindeki orta refüjde bulunan dev çam ağacı rüzgarın şiddetine dayanamayarak kökünden sökülerek yol ortasına devrildi. Devrilen ağaç nedeniyle yol bir süreliğine trafiğe kapandı. Polis kapanan yolda güvenlik önlemi alırken, devrilen ağaç belediye ekipleri tarafından kaldırıldı.

Şiddetli rüzgar, Karaman- Konya Karayolu üzerinde bulunan çok sayıda ağacın da kökünden sökülerek devrilmesine neden oldu.

Karaman'da şiddetli rüzgar çatıları uçurdu, ağaçları kökünden söktü
Karaman'da şiddetli rüzgar çatıları uçurdu, ağaçları kökünden söktü
Karaman'da şiddetli rüzgar çatıları uçurdu, ağaçları kökünden söktü
Karaman'da şiddetli rüzgar çatıları uçurdu, ağaçları kökünden söktü
Karaman'da şiddetli rüzgar çatıları uçurdu, ağaçları kökünden söktü
Karaman'da şiddetli rüzgar çatıları uçurdu, ağaçları kökünden söktü
Karaman'da şiddetli rüzgar çatıları uçurdu, ağaçları kökünden söktü

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Piri Reis, Hamidiye, gençlik, Karaman, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Karaman'da şiddetli rüzgar çatıları uçurdu, ağaçları kökünden söktü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Karaman'da şiddetli rüzgar çatıları uçurdu, ağaçları kökünden söktü - Son Dakika
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