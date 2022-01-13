Karaman'da "Sıfır Atıklar ile Oyuncaklarımı Tasarlıyorum" sergisi açıldı - Son Dakika

Karaman'da "Sıfır Atıklar ile Oyuncaklarımı Tasarlıyorum" sergisinin açılışı gerçekleştirdi.

İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çalışkan, İlyas Küçüker İlkokulu'ndaki serginin açılışında yaptığı konuşmada, "Atık değerlendirme kültürünün erken yaşta kazanılması gerçeğinden hareketle, çocuklarla böyle bir çalışmanın ortaya konması önemli. Gelecek nesillere temiz ve gelişmiş bir Türkiye bırakılması yolunda emekleri için öğretmen, veli ve okul yöneticilerine teşekkür ediyoruz."

Okul Müdürü Ersin Özkan da Emine Erdoğan'ın himayelerinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum tarafından yürütülen Sıfır Atık projesini önemsediklerini belirtti.

Çocuklarımıza yaşanabilir bir çevre bırakmak adına, atık ve geri dönüşebilir malzemelerden oyuncak yapımı adlı sergi çalışması yaptıklarını aktaran Özkan, "Öğrencilerimiz, anne ve babaları ile bu etkinliğe katıldı. Bize destek veren velilerimize, çalışmayı yapan Anasınıfı Öğretmenimiz Sebile Aydoğmuş'a teşekkür ediyoruz."diye konuştu.

Serginin açılışına Çalışkan'ın yanı sıra KMÜ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Murat Yıldız, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Abdurrahman Kurt, Milli Eğitim Şube Müdürü Mehmet Baysal ve veliler katıldı.