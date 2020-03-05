Karaman'da sigara kaçakçılığı operasyonu - Son Dakika

Karaman'da düzenlenen kaçakçılık operasyonda 3 bin 15 tütün sarma kağıdı, 390 bin boş sigara makaronu ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.



Karaman Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sigara kaçakçılığına yönelik yaptığı uygulamada, Z.B. ve M.Y.'yi gözaltına aldı.



Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramada, 3 bin 15 kaçak tütün sarma kağıdı, 390 bin boş sigara makaronu ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.



Gözaltına alınan zanlılar hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele ve 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkındaki Kanun kapsamında yasal işlem başlatıldı.