Karaman'da sigara kaçakçılığı operasyonu - Son Dakika
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Karaman'da sigara kaçakçılığı operasyonu

16 dakika önce

Karaman'da polisin düzenlediği operasyonda 3 bin 15 adet kaçak tütün sarma kağıdı, 390 bin adet boş sigara makaronu ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Karaman'da sigara kaçakçılığı operasyonu, System.String[]

Karaman'da polisin düzenlediği operasyonda 3 bin 15 adet kaçak tütün sarma kağıdı, 390 bin adet boş sigara makaronu ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.


Alınan bilgiye göre, Karaman Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Z.B. ve M.Y isimli şahısların kaçak sigara sattığı yönünde duyum alması üzerine çalışma başlattı. Ekiplerce şahıslar gözaltına alınırken, yapılan aramada 3 bin 15 adet kaçak tütün sarma kağıdı, 390 bin boş sigara makaronu ve ruhsatsız tabanca ele geçirdi. Gözaltına alınan iki şüpheli hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele ve 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkındaki Kanun kapsamında yasal işlem başlatıldı. - KARAMAN

Karaman, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 11:00 Kaynak: İHA
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