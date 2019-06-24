Son Dakika Haberleri: Karaman'da silah kaçakçılığına 3 gözaltı
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Karaman'da silah kaçakçılığına 3 gözaltı

11 dakika önce

KARAMAN'da silah kaçakçılığı yaptığı öne sürülen şüphelilere yönelik operasyonda 3 kişi gözaltına alındı, ruhsatsız 17 tabanca ile 2 pompalı tüfek ele geçirildi.

Karaman'da silah kaçakçılığına 3 gözaltı, System.String[]
KARAMAN'da silah kaçakçılığı yaptığı öne sürülen şüphelilere yönelik operasyonda 3 kişi gözaltına alındı, ruhsatsız 17 tabanca ile 2 pompalı tüfek ele geçirildi.
Karaman Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla, kentte silah kaçakçılığı yaptığı iddia edilen oto galerici Mustafa Ş. (30), Halil İbrahim T. (29) ve üniversite öğrencisi Yaşar V.'yi (22) takibe aldı. Şüphelilerin silahları Karaman'a getirdiğini belirleyen ekipler, Konya yolu üzerinde bulunan galericiler sitesine operasyon yaptı. Yapılan operasyonda bir iş yerinde bulunan çelik kasa içerisinde 17 ruhsatsız tabanca ve 2 av tüfeği ele geçirildi. Polis, Mustafa Ş., Halil İbrahim T. ve Yaşar V.'yi  gözaltına aldı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.


- Karaman
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 05:43 Kaynak: DHA
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