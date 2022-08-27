Karaman - Konya yolundaki Galericiler Sitesi'nde 14 Haziran'da çıkan kavgada, Ramazan E. ve Özay K. silahla vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanmış, Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan Ramazan E. müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı. Ercan K, Ramazan E'yi öldürdüğü gerekçesiyle aranıyordu. Özay K'yi Ramazan E'nin yaraladığı iddia edilmişti.

Şüphelinin İzmir 'de olduğunu tespit eden ekipler, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle yapılan ortak operasyonla Ercan K'yi yakaladı.

Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Karaman, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İzmir'de yakalanan Karaman'daki cinayetin zanlısı tutuklandı - Son Dakika

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