Son Dakika Haberleri: Karaman'da silahla yaralama anı güvenlik kamerasında
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Karaman'da silahla yaralama anı güvenlik kamerasında

2 saat önce

Karaman'da silahlı yaralama anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Karaman'da silahla yaralama anı güvenlik kamerasında, System.String[]

Karaman'da silahlı yaralama anı güvenlik kameralarına yansıdı.


Fenari Mahallesi 41. Sokak'ta yürüyen yabancı uyruklu Zait Kamil Muhammet'in (32) yanına gelen yüzü maskeli bir kişi, elindeki av tüfeğiyle ateş ederek kaçtı.


Vücudunun çeşitli yerlerinden saçmalarla yaralanan Muhammet, Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.


Polis kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.


Olay anı bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde yolda yürüyen Muhammet'in yanına yaklaşan siyah giyimli ve maskeli kişinin, ona ateş ederek kaçtığı yer alıyor.

Karaman, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 12:02 Kaynak: AA
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