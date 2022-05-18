Silahlı, bıçaklı alacak kavgası kamerada - Son Dakika
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Silahlı, bıçaklı alacak kavgası kamerada

18.05.2022 16:26

Silahlı, bıçaklı alacak kavgası kameradaKARAMAN Karaman'da çıkan silahlı, bıçaklı ve sopalı kavgada 2 kişi yaralanırken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Silahlı, bıçaklı alacak kavgası kamerada

KARAMAN Karaman'da çıkan silahlı, bıçaklı ve sopalı kavgada 2 kişi yaralanırken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Zembilli Ali Efendi Mahallesi Mara yolu üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Ö.E. ve Ö.E. kardeşler aralarında alacak-verecek meselesi olduğu ileri sürülen M.T. ile sokak ortasında karşılaşarak tartışmaya başladı. Taraflar arasındaki tartışma kısa süre içinde silahlı, bıçaklı ve sopalı kavgaya dönüştü. Kavga eden şahısları orada bulunanlar ayırmaya çalıştı. Bu sırada Ö.E, arabasından aldığı pompalı tüfekle yere doğru ateş etti. Yerden sıçrayan saçmalar kavgayı ayırmaya çalışan arkadaşı M.S'nin koluna geldi. Kavgada M.T. de sol koltuk altına aldığı bıçak darbesi ile yaralandı. Yaralılar çağrılan ambulansla kaldırıldıkları Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı. Yaşanan kavga anları ise güvenlik kamerasına yansıdı. Olaydan sonra kavgaya karışanlar polis tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

(ARD-MD-FM-

Silahlı, bıçaklı alacak kavgası kamerada
Silahlı, bıçaklı alacak kavgası kamerada
Silahlı, bıçaklı alacak kavgası kamerada
Silahlı, bıçaklı alacak kavgası kamerada

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Liselilerin bıçaklı kavgasında 1 kişi yaralandı; o anlar kamerada Liselilerin bıçaklı kavgasında 1 kişi yaralandı; o anlar kamerada Son dakika haberi | Samsun'da silahlı bıçaklı kavga: 2 yaralı Son dakika haberi | Samsun'da silahlı bıçaklı kavga: 2 yaralı
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Silahlı, bıçaklı alacak kavgası kamerada - Son Dakika


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