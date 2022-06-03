Karaman'da silahlı çatışma: 1 yaralı

KARAMAN'da kent meydanı yakınında husumetli iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada, o sırada kaldırımda bulunan 1 kişi yaralandı.

Olay, saat 14.50 sıralarında Aktekke Kent Meydanı yakınında meydana geldi. İddiaya göre, siyah renkli bir minibüs ile meydana gelen ve henüz kimliği belirsiz bir kişiler, yaya kaldırımına doğru ateş açarak uzaklaştı. Yaya kaldırımdaki kimliği belirsiz bir kişi tarafından da minibüse doğru ateşle karşılık verildi. Çıkan çatışmada, o sırada kaldırımda ilerleyen ve olayla ilgisi olmayan Ceyhun A. bacağından yaralandı. Yaya olan ve minibüse doğru ateş eden kişi ise olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı Ceyhun A., olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı.Öte yandan, husumetli iki grubun birkaç gün içerisinde yine karşı karşıya geldiği öğrenildi. Olay yerinde geniş çaplı inceleme yapan polis ekipleri, şüphelileri yakalamak için başlattığı çalışmasını sürdürüyor.