Karaman'da silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
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Karaman'da silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

14.06.2022 15:43

- Karaman'da silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı Karaman'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

- Karaman'da silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

KARAMAN - Karaman'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Olay, saat 13.00 sıralarında Karaman- Konya yolu üzerinde bulunan Galericiler Sitesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede taraflar arasında silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine Ramazan Erbay ve Ö.K. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla kaldırıldıkları Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı. Durumu ağır olan Ramazan Erbay yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yaralı Ö.K. ise tedavi altına alındı. Polis ekipleri olayın yaşandığı Galericiler Sitesi ve hastanede geniş güvenlik önlemi aldı. Karaman İl Emniyet Müdürü Ayhan Taş da olay yerine gelerek bilgi aldı. Öte yandan hayatını kaybeden Ramazan Erbay ile yaralanan Ö.K.'nin üzerinde çelik yelek bulunduğu öne sürüldü. Polis olayın ardından kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

(ARD-MD-AH-

Karaman'da silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
Karaman'da silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
Karaman'da silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
Karaman'da silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
Karaman'da silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
Karaman'da silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

YORUMLAR
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Boşanma aşamasındaki eşlerin aileleri arasında silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı Boşanma aşamasındaki eşlerin aileleri arasında silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı Boşanma aşamasındaki eşlerin aileleri arasında silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı Boşanma aşamasındaki eşlerin aileleri arasında silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Karaman'da silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Karaman'da silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
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