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Karaman'da silahlı kavga: 1 yaralı

44 dakika önce

KARAMAN'da Mehmet Ali K., tartıştığı Ali S.'yi pompalı tüfekle vurarak yaralandı.

Karaman'da silahlı kavga: 1 yaralı, System.String[]
KARAMAN'da Mehmet Ali K., tartıştığı Ali S.'yi pompalı tüfekle vurarak yaralandı. Ali S., hastaneye kaldırılırken, polis kaçan Mehmet Ali K.'yı yakalamak için çalışma başlattı.
Olay, saat 21.30 sıralarında Tahsin Ünal Mahallesi Gazi Paşa Caddesi'nde meydana geldi. Mehmet Ali K., yolda Ali S. ile karşılaştı. İkili arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Mehmet Ali K., yanındaki pompalı tüfekle Ali S.'ye ateş açtı. Saçmaların vücudunun çeşitli yerlerine isabet etmesi sonucu yaralanan Ali S., kanlar içinde yığıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ali S., ambulansla Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay yerinde inceleme yapan polis, tüfekten çıkan saçmaların cadde üzerinde park halindeki isabet ettiğini belirledi. Polis, kaçan Mehmet Ali K.'nın yakalanması için çalışma başlattı.


Karaman, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 11:01 Kaynak: DHA
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