Son Dakika Haberleri: Karaman'da silahlı kavga: 1 yaralı
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Karaman'da silahlı kavga: 1 yaralı

1 saat önce

Karaman'da çıkan kavgada 1 kişi yaralandı.

Karaman'da silahlı kavga: 1 yaralı, System.String[]

Karaman'da çıkan kavgada 1 kişi yaralandı.


İddiaya göre, aralarında husumet bulunan Mehmet Ali K. ve Ali S. karşılaştıkları Tahsin Ünal Mahallesi 32. Sokakta tartışmaya başladı.


Kavgaya dönüşen olayda Mehmet Ali K., av tüfeği ile Ali S.'ye ateş açarak kaçtı.


Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Ali S. Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.


Kavga sırasında park halinde bulunan 5 araca, tüfekten çıkan saçmalar isabet etti. Araçlarda maddi zarar meydana geldi.

Polis kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Karaman, kavga, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 09:16 Kaynak: AA
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