Karaman'da silahlı kavga: 1 yaralı - Son Dakika

Karaman'da sokak ortasında silahla vurulan şahıs kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.



Olay, gece saat 23.45 sıralarında Şeyh Şamil Mahallesi, 1377. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.C, isimli kişi sokak ortasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştığı kişi tarafından bacağından silahla vuruldu. Mahalle sakinlerinin durumu 112 Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bacağına isabet eden tek kurşunla yaralanan A.C. ise ambulansla kaldırıldığı Karaman Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Polis, olayın yaşandığı sokakta inceleme yaparken, olayı gerçekleştirerek kaçtığı ileri sürülen 2 kişiyi yakalaya bilmek için çalışma başlattı. - KARAMAN