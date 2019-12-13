Karaman'da silahlı kavga: 1 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Karaman'da silahlı kavga: 1 yaralı - Son Dakika

Karaman'da silahlı kavga: 1 yaralı

2 gün önce

Karaman'da sokak ortasında silahla vurulan şahıs kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.

Karaman'da silahlı kavga: 1 yaralı, System.String[]

Karaman'da sokak ortasında silahla vurulan şahıs kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.


Olay, gece saat 23.45 sıralarında Şeyh Şamil Mahallesi, 1377. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.C, isimli kişi sokak ortasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştığı kişi tarafından bacağından silahla vuruldu. Mahalle sakinlerinin durumu 112 Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bacağına isabet eden tek kurşunla yaralanan A.C. ise ambulansla kaldırıldığı Karaman Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Polis, olayın yaşandığı sokakta inceleme yaparken, olayı gerçekleştirerek kaçtığı ileri sürülen 2 kişiyi yakalaya bilmek için çalışma başlattı. - KARAMAN

Karaman, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 02:01 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Eş zamanlı operasyonlarda 250 ton sahte içki ele geçirildi
Polis ekipleri, emniyet güçlerine ateş edip kaçan cezaevi firarisini yakalamak için operasyon düzenliyor Çöp konteynerında yüzlerce kutu ilaç bulundu Malatya'da polis noktasına ateş açıldı

Son Dakika Haberleri
08:19 Nobel Ödüllü Aziz Sancar, Şehir Üniversitesi'nden istifa etti - Son Dakika Haber
07:40 CHP'li ve HDP'li kadın vekiller Meclis'te Las Tesis eylemi yaptı - Son Dakika Haber
06:45 15 Aralık 2019 Tv8 Yayın Akışı - Son Dakika Haber
06:45 15 Aralık 2019 Tv 2 Yayın Akışı - Son Dakika Haber
06:45 15 Aralık 2019 Trt1 Yayın Akışı - Son Dakika Haber
00:18 Otomobil, kaza sonrası toplanan kalabalığa daldı: 8 yaralı - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.12.2019 08:20:54. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Karaman'da silahlı kavga: 1 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]