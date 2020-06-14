Karaman'da silahlı kavga 1 yaralı - Son Dakika

Karaman'da silahlı kavga 1 yaralı

Karaman'da silahlı kavga 1 yaralıKARAMAN'da tütün malzemeleri satan Habib Ş.(38) daha önce aralarında husumet bulunan V.T. tarafından dükkanında tabancayla vuruldu.

Karaman'da silahlı kavga 1 yaralı KARAMAN'da tütün malzemeleri satan Habib Ş.(38) daha önce aralarında husumet bulunan V.T. tarafından dükkanında tabancayla vuruldu. Ağır yaralanan Habib Ş. ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay, saat 22.15 sıralarında Külhan Mahallesinde bulunan tütüncüler çarşısında meydana geldi. İddiaya göre Habib Ş. kendine ait tütün dükkanında bulunduğu sırada daha önceden aralarında husumet bulunan V.T. Habib Ş.'nin dükkanına geldi. Kısa süreli tartışmanın ardından V.T. yanında taşıdığı tabancayla Habib Ş.'yi gögsünden vurdu. Olayın ardından V.T. olay yerinden kaçarken, ağır yaralanan Habib Ş., ambulansla Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Habib Ş.'nin geçtiğimiz 19 Nisanda da evinin önünde silahlı saldırıya uğradığı ve bacaklarından yaralandığı öğrenildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

Son Dakika

Ünlü şarkıcı Ebru Polat, hayranıyla evlenmeye karar verdi

Genç oyuncu işi abarttı! Küvette çıplak poz verip mahrem yerlerini köpükle kapattırdı

39 yaşındaki Betül Demir, mayolu pozlarıyla genç kızlara taş çıkarttı

Mihriban türküsü performansıyla Twitter'da gündem olan Demet Akalın, eleştirileri tiye aldı

CZN Burak, "Bana televizyon alacak yok mu?" diyen fenomen Alp Kılınç'ın evine televizyon gönderdi

Survivor'da Elif ve Nisa dokunulmazlık oyununda sakatlandı

Muhabirle tartışarak karakolluk olan Emre Kınay, olaylı geceyi anlattı: Hakaret ve tahrik vardı

ABD'li yıldız şarkıcı Türk çıktı! Baklavalı paylaşımı mest etti

Mihriban türküsünü okuyan Demet Akalın'ın performansı beğenilmeyince Twitter'da trend oldu

Mustafa Ceceli ve Selin İmer'in romantik anları! Birbirlerini öpücüklere boğdular

Feci kazadan yaralı kurtulan şarkıcı Lara o anları anlattı: Mucize eseri hayattayım

Eski Survivor yarışmacısı Efecan Dianzenza, baba oluyor

Yapımcı Elif Dağdeviren Maçka Parkı'nda saldırıya ve tacize uğradı

Hazal Kaya'dan "Çocuğun LGBT olsaydı ilk tepkin ne olurdu?" sorusuna cevap: Beni hiç ilgilendirmez

Cesur pozlarıyla dikkat çeken Demi Rose'un son paylaşımı beğeni rekoru kırdı