Karaman'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Beyazkent Mahallesi 1023. Sokak'ta iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda Oğuzhan Parlak (25) vücudunun çeşitli yerlerinden tabancayla yaralandı.

Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.