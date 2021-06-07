Silahlı kavga: 1 yaralı - Son Dakika

Karaman'da çıkan kavgada bir kişi silahla yaralandı.

Alınan bilgiye göre E.A. ile Osman Gazi Mahallesi 1082 Sokak'ta karşılaştığı Ebubekir K. (23) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda E.A, yanında taşıdığı silahla Ebubekir K'ye 6 el ateş etti. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Ebubekir K, Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

Olayın ardından otomobille kaçan E.A. ise ekipler tarafından gözaltına alındı.

Polis ekipleri olayın olduğu sokakta incelemede bulundu.