Son Dakika Haberleri: Karaman'da silahlı kavga
Son Dakika Güncel Haber

Karaman'da silahlı kavga

39 dakika önce

Karaman'da çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı.

Karaman'da silahlı kavga, System.String[]
Karaman'da çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı.

İddiaya göre, aralarında husumet bulunan Orhan K. ile İbrahim A. karşılaştıkları Külhan Mahallesi İsmet Paşa Caddesi'nde tartışmaya başladı.

Kavgaya dönüşen olayda Orhan K. tabanca ile İbrahim A'ya tek el ateş ederek kaçtı.

Yaralanan İbrahim A. Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 09:48 Kaynak: AA
Karaman, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ogenyi Onazi, Ünal Karaman'ın doğum gününü kutladı Rejim güçleri, TSK'nın İdlib'deki gözlem noktasına saldırdı 'Kusursuz kulak' Bager, Fazıl Say ile piyano çaldı ABD Başkanı Trump'tan şaşırtan Huawei kararı! U dönüşü yaptı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.6.2019 22:27:07. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Karaman'da silahlı kavga
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]