Karaman'da silahlı kavga
39 dakika önce
Karaman'da çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı.
Karaman
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 09:48 Kaynak: AA
'da çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı.
İddiaya göre, aralarında husumet bulunan Orhan K. ile İbrahim A. karşılaştıkları Külhan Mahallesi İsmet Paşa Caddesi'nde tartışmaya başladı.
Kavgaya dönüşen olayda Orhan K. tabanca ile İbrahim A'ya tek el ateş ederek kaçtı.
Yaralanan İbrahim A. Karaman Devlet Hastanesi
'ne kaldırıldı. Polis
kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
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