Son Dakika Haberleri: Karaman'da silahlı kavga: 2 yaralı
Son Dakika Güncel Karaman'da silahlı kavga: 2 yaralı

Karaman'da silahlı kavga: 2 yaralı

19 dakika önce

Karaman'da çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Karaman'da silahlı kavga: 2 yaralı, System.String[]

Karaman'da çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.


Merkeze bağlı Çoğlu köyünde İbrahim (47) ve oğlu Hacı Ahmet Şahin (23) ile Yılmaz K. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.


Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Yılmaz K, baba ve oğlunu av tüfeğiyle yaraladı.


Yaralılar Karaman Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Jandarma kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Ahmet Şahin, Karaman, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 11:06 Kaynak: AA
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