Karaman'da silahlı kavga: 2 yaralı - Son Dakika

Karaman'da silahlı kavga: 2 yaralı

Karaman'da husumetli olduğu ileri sürülen iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Karaman'da husumetli olduğu ileri sürülen iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

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Olay, gece saat 23.00 sıralarında merkeze bağlı Dereköy yolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında husumet bulunan iki grup telefonla konuştuktan sonra buluşarak tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu M.G. yanında getirdiği tabanca ile Bülent T. ve Mutlu T.'ye birer el ateş ederek yaraladıktan sonra hızla olay yerinden kaçtı. Yaralılar bir arkadaşları tarafından özel araçla hemen Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Mutlu T. karnına, Bülent T. ise bacağına isabet eden kurşunla yaralandı. Durumu ağır olduğu öğrenilen Mutlu T., hemen ameliyata alındı. Jandarma ekipleri olayın yaşandığı yerde yaptıkları incelemede tabanca ait 2 adet boş kovan buldu.


Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. - KARAMAN

Dereköy, Karaman, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.06.2020 02:18 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Karaman'da silahlı kavga: 2 yaralı - Son Dakika
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