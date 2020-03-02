Karaman'da silahlı kavga: 4 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Karaman'da silahlı kavga: 4 yaralı - Son Dakika

Karaman'da silahlı kavga: 4 yaralı

51 dakika önce

Karaman'da çıkan silahlı kavgada, 4 kişi yaralandı.

Karaman'da silahlı kavga: 4 yaralı, System.String[]

Karaman'da çıkan silahlı kavgada, 4 kişi yaralandı.

Piri Reis Mahallesi Şehit Erdal Şen Caddesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda Adem Eren Özgan (27), Emre Kış (29), Bayram Özkaya (28) ve Sebahattin Güldeste (22) av tüfeğinden çıkan saçmalarla vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı.

Karaman Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.


Polis ekipleri kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Karaman, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 04:28 Kaynak: AA
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