Son Dakika Haberleri: Karaman'da Silahlı Saldırı: 1 Yaralı

Karaman'da Silahlı Saldırı: 1 Yaralı

1 saat önce

Karaman'da kahvehaneye av tüfeğiyle ateş açılması sonucu bir kişi yaralandı.

Karaman'da Silahlı Saldırı: 1 Yaralı, System.String[]
Karaman'da kahvehaneye av tüfeğiyle ateş açılması sonucu bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Alaçatı köyünde, köy kahvehanesinin önüne gelen Z.S ve B.S, yanlarındaki pompalı tüfekle kahvehaneye ateş açarak kaçtı. Saldırı sonucu kahvehanede oturan 45 yaşındaki Ali Çetinkaya yaralandı.

Yaralı Karaman Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Olay yerinden 33 U 7699 plakalı minibüsle kaçan şüpheliler, polisin takibi sonucu yakalanacaklarını anlayınca kent merkezinde minibüsü bırakarak kaçtı. Minibüste yapılan aramada 2 pompalı tüfek ve çok sayıda dolu kartuş ele geçirildi.

Şüphelilerin yakalanması için çalışmalara devam ediliyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 01:42 Kaynak: AA

Karaman, Güncel
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