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KARAMAN'DA SİLAHLI SALDIRI: 1 YARALI - Son Dakika

KARAMAN'DA SİLAHLI SALDIRI: 1 YARALI

04.10.2021 00:43

KARAMAN'da bir hafta önce elma bahçesinde iki işçi grubu arasında çıkan ve 3 kişinin yaralandığı kavgaya karıştığı öne sürülen Arif T. (25), sanayi sitesinde silahlı saldırıya uğradı.

KARAMAN'da bir hafta önce elma bahçesinde iki işçi grubu arasında çıkan ve 3 kişinin yaralandığı kavgaya karıştığı öne sürülen Arif T. (25), sanayi sitesinde silahlı saldırıya uğradı. Tabancayla açılan ateş sonucu bacağından yaralanan Arif T. hastanede tedaviye alınırken, polis eşkalleri belirlenen saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.

Geçen cumartesi Güdümen köyü yolu üzerindeki elma bahçesinde çalışan biri 35, diğeri 20 kişilik işçi grubu arasında çıkan bıçak ve sopalı kavgada işçilerden Beytullah G., Mustafa D. ve Nevzat D. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. 3 yaralı tedavilerinin ardından taburcu edildi.

İddiaya göre bu olaya karıştığı öne sürülen Arif T., dün saat 21.30 sıralarında Hamidiye Mahallesindeki Orta Anadolu Sanayi Sitesi'nde silahlı saldırıya uğradı. Tabancayla açılan ateş sonucu sol bacağından yaralanan Arif T., ihbar üzerine çağrılan ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Geçen haftaki saldırıda yaralanan 3 kişinin yakınları tarafından düzenlendiği öne sürülen saldırı ile ilgili polis, eşkali belirlenen şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

KARAMAN'DA SİLAHLI SALDIRI: 1 YARALI
KARAMAN'DA SİLAHLI SALDIRI: 1 YARALI
KARAMAN'DA SİLAHLI SALDIRI: 1 YARALI
KARAMAN'DA SİLAHLI SALDIRI: 1 YARALI
KARAMAN'DA SİLAHLI SALDIRI: 1 YARALI
KARAMAN'DA SİLAHLI SALDIRI: 1 YARALI
KARAMAN'DA SİLAHLI SALDIRI: 1 YARALI
KARAMAN'DA SİLAHLI SALDIRI: 1 YARALI
KARAMAN'DA SİLAHLI SALDIRI: 1 YARALI

Saldırı, Karaman, Polis, işçi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KARAMAN'DA SİLAHLI SALDIRI: 1 YARALI - Son Dakika


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SON DAKİKA: KARAMAN'DA SİLAHLI SALDIRI: 1 YARALI - Son Dakika
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